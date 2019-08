Arsenal, Emery annuncia: “Özil e Kolasinac sono pronti al 100% per giocare”

I giocatori dell’Arsenal Mesut Özil e Sead Kolasinac stanno vivendo sotto scorta per ragioni di sicurezza personale, ma ormai sono pronti per il loro esordio nella Premier League. L’annuncio arriva dall’allenatore Unai Emery in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Burnley: “Cerco di essere positivo e penso che i giocatori siano concentrati sulla squadra, sono pronti a giocare al 100%. Voglio aiutarli a ritrovare la normalità, allenandoci insieme, pensando e concentrandoci su ogni match che abbiamo di fronte”. I due non erano stati convocati per la trasferta con il Newcastle per volontà del club, ma all’esordio all’Emirates Stadium ci saranno. Nel frattempo, due persone l’8 agosto sono state arrestate perché si trovavano nei pressi dell’abitazione di Özil, accusate di turbamento dell’ordine pubblico e tentativo di furto di auto.