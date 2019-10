Arsenal, Emery fa fuori Ozil: “Non merita di far parte di questa squadra…”

Rapporti tesi in casa Arsenal tra Mesut Ozil, il tecnico Unai Emery e il resto della squadra. Dopo le voci di una possibile partenza del tedesco già nel mese di gennaio, ecco che l’allenatore dei Gunners ha ribadito il ruolo del classe all’interno del gruppo.

OUT – Parlando ai microfoni di BT Sport al termine della gara di Europa League vinta contro lo Standard Liegi, il tecnico ha, forse definitivamente, fatto fuori Ozil: “Ogni volta decido di far scendere in campo i migliori giocatori. Per ogni partita cerco di schierare l’unidici migliore che possa aiutarci a giocare bene e vincere”, ha detto Emery. “Quando decido che Ozil non sarà della squadra, è perché penso che un altro giocatore lo meriti più di lui. Lo stesso discorso lo faremo per la prossima gara. E deciderò di conseguenza. Sceglierò i migliori undici da schierare e lo farò sempre tutte le volte. Se Ozil può partire a gennaio? Per adesso è un nostro giocatore…”.

MARTINELLI – Chi, invece, ha stupito tutti è il giovane Gabriel Martinelli per il quale Emery ha parole importanti: “Preferisce giocare come ala sinistra, il ruolo di attaccante non è la posizione migliore per lui. Ma la prima cosa nella sua mente è di aiutarci. Il suo modo di giocare e il suo atteggiamento sono stati sorprendenti contro lo Standard Liegi. Se continua ad allenarsi con questa fame, penso che farà bene”.