Arsenal, giallo Odegaard: svelato il vero motivo dell’assenza dalle ultime gare

La sconfitta contro il Newcastle, la prima in campionato, ha impedito all’Arsenal di presentarsi alla sosta della Premier League in vetta insieme al Manchester City. La rete di Gordon nel finale ha punito i Gunners in una gara condizionata anche dall’assenza del capitano Martin Odegaard, oltre che da parecchie polemiche arbitrali. Il centrocampista norvegese ex Real Madrid non scende in campo dal 24 ottobre in Champions League in casa del Siviglia.