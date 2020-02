Arsenal, il bambino che accompagna i giocatori è confuso: la squadra lo invita alla foto di rito pre-match

Capita anche questo prima di una partita di calcio. I bambini che accompagnano i giocatori, tra emozione e rumore, non sanno più dove devono andare dopo aver svolto le loro mansioni. Ecco, appunto, un giovane bambino che dopo aver portato mano nella mano i calciatori dell’Arsenal prima della gara di Europa League contro l’Olympiacos si dimentica da che parte andare.

Un attimo di smarrimento, prontamente risolto dal bel gesto dei giocatori. I Gunners, infatti, non hanno lasciato il giovanissimo fan da solo ma anzi, lo hanno invitato ad unirsi a loro per la foto di rito che anticipa la partita. In questo modo hanno dato tempo agli stewards di rendersi conto della situazione ed intervenire. Rigorosamente dopo lo scatto…