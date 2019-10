Arsenal, il futuro di Emery è a rischio: c’è Ljungberg per il futuro

Dopo l’ultimatum ricevuto dai vertici societari, il destino di Unai Emery all’Arsenal sembra essere sempre più in bilico. La dirigenza ha chiesto un unico vero obiettivo: qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

Nonostante i svariati problemi, legati soprattutto alla gestione di alcuni calciatori – Ozil in primis -, al momento l’Arsenal è al terzo posto con una sola lunghezza di svantaggio dalla seconda piazza occupata dal Manchester City. La stagione, però, è solo all’inizio e potrebbe regalare scossoni. Ecco perché, stando a quando riporta il Daily Star, i dirigenti Gunners solo stati chiari: o sarà qualificazione in Coppa o si cercherà un sostituto. Qualora l’Arsenal decidesse di interrompere il rapporto con il tecnico spagnolo, il candidato numero uno sarebbe già in casa: si tratta di Fredrik Ljungberg, assistente tecnico dello stesso Emery e grande ex leggenda proprio dei londinesi.