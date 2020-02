Arsenal, il retroscena di Wenger: “Ecco come il Bayern Monaco ci soffiò Gnabry…”

Una serata da assoluto protagonista, quella vissuta ieri da Serge Gnabry. L’attaccante ha infatti realizzato una doppietta nel 3-0 con cui il Bayern Monaco, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha espugnato il campo del Chelsea. Del tedesco, a BeIN Sport, ha parlato Arsene Wenger, che lo ha avuto alle proprie dipendenze all’Arsenal.

RETROSCENA – “Gnabry ha tutto: ha ritmo, abilita tecniche e forza, ma a volte tende a fare le cose in maniera troppo semplice. Lo mandammo in prestito al West Bromwich, ma non funzionò. Quando cercammo di riprenderlo lui volle andare al Werder Brema, ma in realtà c’era già un accordo con il Bayern Monaco. Dopo neanche un anno infatti è andato lì, ce lo hanno soffiato…”.

GNABRY E BOATENG, LO SFOTTO’ SOCIAL AL CHELSEA DOPO LA VITTORIA IN CHAMPIONS