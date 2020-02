Arsenal, il talento Martinelli venne scartato da Barcellona e Manchester United

Si staranno sfregando le mani i tifosi dell’Arsenal consapevoli di avere in squadra un talento del calibro di Martinelli. Il 18enne brasiliano ha scalato rapidamente le gerarchie della squadra di Arteta e finora in campionato ha raccolto ben 14 presenze e 3 gol. Come se non bastasse in Europa League finora può vantare 5 partite condite da 3 gol.

Se a Londra i tifosi dei Gunners e lo stesso Arteta si godono il baby fenomeno, lo stesso non si può dire del Barcellona e del Manchester United. Sì perché prima di approdare all’Arsenal Martinelli aveva sostenuto 10 giorni di prova con i blaugrana che poi lo scartarono definendolo un giocatore “normale”.

I Red Devils invece gli concessero due provini per poi decidere di non dargli una nemmeno una chances. Da quelle due delusioni il brasiliano sembra essersi ripreso bene ricevendo anche apprezzamenti da una leggenda del calibro di Ronaldinho.

ITALIA – Il doppio passaporto del giocatore inoltre lo rende convocabile anche dalla nazionale di Mancini che sicuramente ci starà facendo più di un pensierino.