Arsenal in difficoltà, Odegaard: “Vincere la Premier League dipende ancora da noi”

Il calciatore dei Gunners ha commentato la situazione in classifica con il vantaggio sul Manchester City praticamente sparito.

La Premier League si fa decisamente interessante, almeno per gli appassionati di calcio inglese e tifosi di Arsenal e Manchester City. Nonostante l'iniziale grande vantaggio conquistato, i Gunners stanno perdere qualche colpo e si trovano adesso a +4 dai rivali Citizens che, però, hanno anche una gara in meno.

Una situazione che potrebbe portare lo scontro diretto di fine mese ad essere - come detto anche da Guardiola- una vera e propria finale. A parlare del momento non positivo dei suoi è stato Martin Odegaard che alla BBC ha spiegato il 2-2 maturato contro il West Ham nell'ultima sfida giocata (da 0-2 per i Gunners al pari conclusivo)