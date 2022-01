Arsenal in maglia bianca per una buona causa

Un’iniziativa a scopo di sensibilizzazione sociale: una denuncia da parte del club londinese sui numerosi accoltellamenti e crimini con armi da taglio che si commettono nella capitale inglese.

L’Arsenal ha presentato una nuova maglia speciale, in vista della prossima partita di FA Cup all’Emirates Stadium contro il Nottingham Forest, domenica 10 gennaio. Per l'occasione verrà abbandonata la classifica maglia rossa per dare spazio a una divisa totalmente bianca che non sarà però possibile acquistare in nessun merchandising. I Gunners e l'Adidas hanno lanciato la campagna "No More Red", solamente per sensibilizzare le persone sulle giovani vittime di violenza. L'annuncio tramite i canali ufficiali social del club: "Nel 2021, 30 adolescenti sono stati uccisi a Londra, il numero più alto in un solo anno dall'inizio delle registrazioni. ‘No More Red’ quindi è la nostra campagna con Adidas per sostenere i giovani delle nostre comunità". Una lodevole iniziativa a scopo di sensibilizzazione sociale: una denuncia da parte del club londinese sui numerosi accoltellamenti e crimini con armi da taglio che si commettono nella capitale inglese.