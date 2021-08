Arsenal, ipotesi Conte per la panchina

Dopo l'addio all'Inter, per Conte spunta l'ipotesi Arsenal.

La vittoria del Brentford sull'Arsenal per 2-0 è stata clamorosa e inaspettata al debutto in Premier League. I "Gunners" non perdevano con una neopromossa all'esordio, da ben 43 anni e quella di venerdì sera potrebbe essere stata la classica goccia che, ha fatto traboccare un vaso ormai troppo pieno.

INTERESSE - L'Arsenal nella scorsa stagione, si è classificato all'8° posto, addirittura fuori dalla zona Conference League. Debuttare con una sconfitta, non è certamente il miglior modo per cominciare una stagione, che dopo anni travagliati, deve essere quella del rilancio. Arteta ha la fiducia a tempo e in Inghilterra viene già indicato il nome del successore. Si tratta di Antonio Conte, libero dopo lo scudetto conquistato alla guida dell'Inter. Il tecnico di Lecce, ha sempre amato la Premier League e vorrebbe tornare ad allenare in questo campionato. ll suo stipendio, superiore ai 12 milioni di Euro, non sarebbe un problema per le casse del club londinese. Da capire se lo stesso Conte sarebbe disponibile a subentrare in corsa, senza che sia stato lui ad allestire la squadra. Vedremo l'evolversi della situazione, nelle prossime giornate di Premier, in base ai risultati che collezionerà Arteta.