Arsenal, Leno ha perso il posto in porta: “Nessuna spiegazione da Arteta”

Il portiere, dopo essere partito titolare nelle prime uscite stagionali, ha perso il posto in favore del giovane Ramsdale

NESSUNA PAROLA - "Non c'è stata nessuna chiara spiegazione del motivo per cui sono rimasto fuori dall'undici titolare", ha detto Leno facendo riferimento al mancato dialogo con Arteta. "Al momento posso dire che lui è il mister e lui decide. Ovviamente per me è difficile capire. Se penso a cosa potrebbe succedere in futuro? Londra è molto bella; anche Milano non è male ed è più vicino a casa mia, Stoccarda. Ovviamente non ci sto ancora pensando seriamente. Mi sento a mio agio all'Arsenal e a Londra. Solo se entro l'inverno non cambia nulla della mia situazione dovrei pensare a determinate cose. In quel caso dovrei capire le mie possibilità e dove poter continuare. Ma ripeto, ora mi concentro per tornare in formazione. Devo solo impegnarmi, altro non posso fare".