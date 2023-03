Arsenal, Leno venduto e ferito: “Non valgo solo 3 milioni. Ma spero che…”

Il portiere ceduto la scorsa estate al Fulham si racconta.

Redazione ITASportPress

Bernd Leno, portiere che ha lasciato l'Arsenal per il Fulham durante la scorsa estate del 2022, ha raccontato alcuni ricordi con i Gunners in un'intervista con il London Evening Standard. Sottolineatura particolare quella fatta dall'estremo difensore in merito alla cifra che è stata spesa per lui, poco più di 3 milioni di sterline.

"Non valgo solo 3 milioni di sterline, sicuramente è stato un affare! Per la Premier League è stato un trasferimento molto, molto economico. Ma sicuramente valgo di più, non sono un pessimo giocatore!", ha detto con grande fiducia Leno.

Sull'ultimo periodo in maglia Gunners: "Cosa ho provato a perdere il posto con Ramsdale? Non ho sentimenti tossici e negativi verso l'Arsenal. La fine non è stata perfetta, ma la mia accoglienza all'Emirates è stata davvero buona. I tifosi sono venuti da me a ringraziarmi per i quattro anni passati con loro. Anche quando sono stato scaricato, non avevo fatto nulla di male. Sono entrato e uscito dalla porta principale, ho ancora un legame forte con il club".

Nonostante sia rimasto deluso dalla fine del rapporto con il club di Londra, Leno si conferma tifoso: "Se l'Arsenal vincerà la Premier League? Spero e penso che possano davvero riuscirci".