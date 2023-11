Arsenal, l’ex Alex Song annuncia l’addio al calcio

Nel 2012 il trasferimento al Barcellona, dove sarebbe rimasto per due anni vincendo una Liga e una Supercoppa di Spagna. Quindi il ritorno in Inghilterra ai West Ham, il passaggio in Russia con il Rubin Kazan e l’esperienza in Svizzera con il Sion che ha preceduto l’avventura finale, il quadriennio all’Arta/Solar 7, club di Gibuti, che Song è riuscito a portare per la prima volta alla vittoria del campionato nazionale nel 2021, bissata nel 2022. In mezzo anche 49 presenze con il Camerun, la partecipazione a due Mondiali (2010 e 2014) e la finale di Coppa d’Africa persa nel 2008 contro l’Egitto.