Arsenal, l’ex Gallas distrugge Havertz: “Grande delusione e acquisto sbagliato”

Tra i critici più accesi c’è un grande ex della storia dell’Arsenal come William Gallas. L’ex difensore anche dello stesso Chelsea oltre che della nazionale francese è stato molto severo con Havertz in un’intervista ripresa dal Sun: “Mi auguro che Havertz cambi marcia dopo questa pausa perché per il momento all’Arsenal non ha mostrato niente del proprio potenziale. Finora non mi ha convinto per niente, mi sembra che debba ancora finire di adattarsi, anche se avendo già giocato tre anni in Premier con il Chelsea dovrebbe conoscere bene il campionato. Non ha neppure dovuto cambiare città, si sarebbe dovuto inserire molto più in fretta. Il suo unico gol è arrivato su un rigore che Odegaard gli ha gentilmente lasciato”.