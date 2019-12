Arsenal, l’ex Petit consiglia: “Ancelotti come allenatore? Sarebbe un errore lasciarselo scappare…”

Settimana delicata in casa Napoli. Dopo l’addio di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso, la ripresa del campionato non è andata come previsto. Il ko contro il Parma sarà duro da digerire. Intanto, però, l’ormai ex tecnico azzurro potrebbe ripartire, magari dalla Premier League.

Accostato all’Arsenal, Ancelotti ha un ammiratore d’eccezione: l’ex Gunners Emmanuel Petit. Parlando al Mirror, il francese ha assolutamente consigliato al suo ex club di non farsi scappare il tecnico di Reggiolo: “Dopo Emery non sono sorpreso che l’Arsenal non abbia ancora trovato un allenatore”, ha detto l’ex calciatore. “In questo periodo dell’anno è difficile trovare un tecnico capace e libero. A volte le coincidenze del destino ti fanno capire che sarebbe giusto compiere una determinata scelta. Ecco, farsi scappare Ancelotti sarebbe un errore. So che anche l’Everton lo vorrebbe, e io invito l’Arsenal a sbrigarsi. Sarei più che felice di vedere Ancelotti come allenatore dei Gunners”, ha concluso Petit.

La squadra inglese è comunque affidata, per il momento, ad un’altra bandiera Gunners, Ljungberg.

