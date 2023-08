Arsenal, linea dura di Arteta: sette giocatori “banditi” dagli allenamenti con la squadra

In casa Gunners, il mister ha deciso di "far fuori" alcuni giocatori che non si allenano col resto della squadra.

Redazione ITASportPress

Il mercato dà, il mercato toglie. In casa Arsenal, al netto degli ingressi in rosa di big come Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber, ci sono alcune situazioni da sistemare con calciatori diventati a tutti gli effetti "di troppo". La conferma arriva dalla recente decisione di Mikel Arteta. Il tecnico, come sottolineato da Sportbible, ha deciso di "bandire" ben sette atleti dagli allenamenti con il resto della squadra.