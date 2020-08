Arsenal-Liverpool Community Shield in diretta e streaming: dove vedere il match oggi

Il calcio inglese torna in tv a neanche un mese dalla fine del campionato. Toccherà ad Arsenal-Liverpool sfidarsi sul terreno di gioco per la Community Shield ovvero il trofeo che mette davanti i vincitori della FA Cup con i campioni della Premier League. Sarà Arteta contro Klopp per un match che si annuncia frizzante e ricco di gol.

Arsenal-Liverpool, probabili formazioni

I Gunners vanno alla caccia del quarto successo dal 2014 ad oggi. Nelle tre edizioni precedenti, a cui sono arrivati sempre dopo aver vinto la FA Cup, sono sempre riusciti a trionfare. Anche la sede, Wembley, porta bene all’Arsenal dato che si tratta della “vecchia casa” del club. Il Liverpool, che è a 15 vittorie proprio come l’Arsenal, punta a confermare la sua supremazia sui rivali.

Queste le probabili formazioni della sfida:

ARSENAL (3-4-3): Leno; Saliba, David Luiz, Tierney; Cedric, Elneny, Xhaka, Saka; Pepe, Aubameyang, Lacazette.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida tra Arsenal-Liverpool per la Community Shield 2020 si giocherà alle 17.30 di oggi sabato 29 agosto, come da tradizione due settimane prima dell’inizio del campionato. Come detto, la sede della partita sarà Wembley.

Il match tra le due potenze inglesi sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Per vedere il Community Shield 2020 servirà scaricare l’app sulle smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ina PlayStation 4, o altri dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick che permettano l’uso delle app.

Esiste poi un’altra opzione per vedere Arsenal-Liverpool in streaming live ovvero quella attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e notebook. In questo caso basterà dotarsi dell’app DAZN, scaricarla e installarla sui vari dispositivi.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE