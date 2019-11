Arsenal, Ljungberg ha la ricetta ma…la tiene per sé: “Ciò che ho detto alla squadra resta all’interno dello spogliatoio…”

Dopo le primissime impressioni via social, ecco anche alcune dichiarazioni ufficiali rilasciate al sito dell’Arsenal. Fredrik Ljungberg, neo tecnico ad intermin dei Gunners, ha parlato del suo nuovo incarico promettendo massimo impegno

SEGRETO – “Per me è un grande onore essere qua”, ha detto Ljungberg. “Voglio fare del mio meglio per questo fantastico club, ad oggi è questa l’unica sensazione che sento. Mi sento eccitato e proverò a fare un buon lavoro per l’Arsenal”. Sul rapporto con i calciatori: “Cosa ho detto ai giocatori? I miei messaggi per loro restano all’interno dello spogliatoio, ma in termini generali credo che abbiamo alcuni giocatori meravigliosi ma pure alcuni problemi di troppo. I risultati ultimamente non sono arrivati e questo è il primo aspetto da migliorare. Ma come intendo farlo lo tengo per me”.