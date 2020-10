Arsenal, Mustafi difende Ozil: “Non posso dire nulla di male di lui. Si allena e dà il massimo”

Situazione molto particolare in casa Arsenal dove nelle ultime settimane è stata presa la decisione di “far fuori” Mesut Ozil dalla rosa dei calciatori che possono prendere parte alle competizioni del club, in Europa e in Premier League. Il trequartista tedesco non rientra nei piani della società che ha deciso per la mossa più dura. Lui, si è sempre detto fedele ai colori Gunners e pronto a dare il massimo come sempre. A sostegno del compagno, è intervenuto ai microfoni del Daily Star, il difensore Shkodran Mustafi vecchia conoscenza anche del calcio italiano.

Mustafi sta con Ozil

“Non posso dire molto su questo argomento”, ha dichiarato Mustafi relativamente alla posizione del suo compagno Ozil. “Altri ne parlano molto ma per me Mesut non è solo un compagno di squadra, è mio amico. Lo rispetto, e ha sempre rispettato me e gli altri”, ha dichiarato il centrale.

“Lo rispetterò sempre e lo sosterrò sempre se ne avrà bisogno. Lui cerca di allenarsi bene, tutto il resto non dipende da me. Non spetta a me prendere la decisione sul suo conto. Certo, ti arrabbi se non viene inserito nella lista dei giocatori per le competizioni e certo che è turbato perché come non potrebbe esserlo. Lui è deluso ma ha l’esperienza giusta per saper gestire la situazione. Io lo vedo in allenamento. Non posso dire nulla di male su di lui…”.