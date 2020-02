Arsenal, Mustafi e il contest per avere la sua maglia: tra i partecipanti c’è… Lacazette

Shkodran Mustafi, difensore dell’Arsenal, ha deciso di optare per un giveaway con in palio la sua maglia. Il centrale ex Sampdoria ha pubblicato sulla propria pagina Instagram le regole per partecipare e competere per aggiudicarsi la t-shirt originale e autografata.

Grande successo per l’iniziativa, ma la vera sorpresa è stato trovare nell’elenco dei partecipanti… Alexandre Lacazette. L’attaccante dei Gunners, compagno di Mustafi ha provato a vincere la maglia dell’amico e collega e, curiosamente, ha usato Pierre-Emerick Aubamayang e Sead Kolasinac per rispettare le regole del contest. Infatti, per diventare possibile vicintore occorreva condividere il post, mettere il like e taggare due amici. Il bomber francese ha compiuto i vari passaggi per lo stupore di tutti. Riuscirà a vincere?