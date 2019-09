Arsenal, Mustafi: “Non sono stato ceduto ma non per questo farò guerra al club, anzi…”

Ha collezionato la sua prima presenza stagionale nella partita contro l’Eintracht Francoforte in Europa League, lui che sembrava dovesse andarsene in estate. Parliamo del difensore dell’Arsenal Shkodran Mustafi, che ha commentato così a fine gara la propria situazione personale:” Non ho mai iniziato guerre contro i club quando le cose non funzionano. Ho sempre detto che sarei stato pronto a cambiare maglia nel caso si concretizzasse la possibilità, ma che in caso contrario avrei continuato a giocare a calcio senza polemiche. Mio padre, anche agente, ha parlato con la società ed è stato detto che sono visto alla pari degli altri giocatori dei Gunners. Per questo ho giocato stasera, poi vedremo cosa sarà del futuro”. Tedesco classe 1992, ha vestito anche la maglia della Sampdoria in passato, con cui ha totalizzato un gol in 53 partite.