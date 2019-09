Arsenal-Nottingham Forest, tifosi in ritardo: la gara inizia dopo per aspettarli…

Curioso episodio in Inghilterra per il match di Carabao Cup tra Arsenal e Nottingham Forest. La gara, il cui fischio d’inizio era previsto inizialmente per le 19,45, è stata posticipata di un quarto d’ora per permettere ai tifosi di presentarsi allo stadio e godersi lo spettacolo.

Ad informare del cambio di orario, è stata la stessa società Gunners che attraverso i canali ufficiali anche social ha reso noto il piccolo slittamento. Il motivo? Alcuni problemi riscontrati dai tifosi nel viaggio che avrebbe dovuto portarli all’Emirates.

Un bel gesto che ha permesso ai sostenitori di entrambe le compagini di assistere dall’inizio alla gara, poi terminata 5-0 in favore dell’Arsenal. Ancora una volta, in Inghilterra, si sono mostrati estremamente attenti e reattivi alle esigenze del pubblico.