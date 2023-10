Arsenal, Odegaard: “Lasciare il Real Madrid? Ecco che penso”

Martin Odegaard è uno dei migliori centrocampisti al mondo. L'Arsenal di Mikel Arteta se lo coccola e se lo gode. Il norvegese, arrivato in Premier League nell'estate del 2021, è rinato dopo anni difficile al Real Madrid. "Il periodo trascorso a Madrid è stato bello . È stata una tappa positiva , anche se forse qualcuno potrebbe pensare il contrario. Ho imparato molto, sono maturato molto e ho potuto allenarmi con alcuni dei migliori giocatori del mondo", ha dichiarato il norvegese. E poi ha aggiunto: "Ma alla fine lasciare è stata la decisione migliore per me , volevo giocare di più e continuare a crescere. Ho giocato con loro e mi sono divertito. Forse l'occasione è arrivata troppo presto ma è stata una bellissima esperienza".

LE DICHIARAZIONI - Martin Odegaard ha poi aggiunto: "Sono contento della decisione che ho preso e di come è andata. Se non fossi passato dal Real Madrid non avrei raggiunto il livello che ho oggi. Il Real Madrid è il club più grande del mondo e la pressione è notevole, anche se non era tanta quanto quella di Ronaldo..."