Arsenal, Odegaard rinnova e fa sognare i tifosi: “E’ il momento di un trofeo”

Martin Odegaard ha firmato un lungo contratto con l'Arsenal. Il capitano dei Gunners, come comunicato al sito ufficiale del club inglese, è stato blindato e sarà al centro del progetto tecnico di Arteta. E ha subito manifestato le sue emozioni per il prolungamento dell'accordo con i Gunners: "All'Arsenal ho sempre avuto sensazioni speciali, si è creato un rapporto da subito importante. Anche prima che venissi qua, ricordo che sceglievo sempre questa squadra alla Playstation. Avevo buone sensazioni riguardo alla squadra e alla società: si sono confermate quando sono arrivato qua. Dal primo giorno mi sono sentito a casa qua a Londra: sentivo di aver bisogno di un posto in cui stabilirmi e trovare una nuova realizzazione personale: è ciò che è accaduto qua. Inevitabile allora rinnovare: sono davvero emozionato al pensiero di ciò che stiamo facendo adesso e per ciò che può arrivare in futuro".