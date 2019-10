Arsenal, Ozil sempre più lontano: trattativa avanzata col Fenerbahce

C’è sempre più aria di addio in casa Arsenal per Mesut Ozil. Il fantasista tedesco, escluso nelle ultime gare dal tecnico Emery, potrebbe presto salutare i Gunners per approdare in Turchia. Da tempo il classe 1988 è accostato al Fenerbahce e, stando a quanto riporta il portale turco Takvin, l’Arsenal starebbe trattando con maggiore intensità col club turco per il prestito del giocatore.

VIA – A gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato anche Raul Sanllehi, dirigente dei Gunners che, come riporta il Sun, in un forum di tifosi dell’Arsenal ha provato a spiegare la situazione di Mesut Ozil: “La politica di Unai (Emery ndr) è sempre stata quella di far giocare quelli che lavorano duramente in allenamento”. Parole che confermano la posizione già più volte espressa dall’allenatore. L’ipotesi di un addio già a gennaio è sempre più possibile.