Arsenal, Ramsdale e la corsa al titolo di Premier: “City implacabile ma non ci arrendiamo”

Ma nonostante la comprensibile delusione la voglia di credere ancora nel titolo c'è: "Non abbiamo giocato 9 mesi di Premier League per essere in questa posizione, lamentarci o arrenderci. Non lo faremo. Se succederà qualcosa dovremo essere lì per intervenire. Il Manchester City ti punisce se non arrivi prima sulle seconde palle, non colpisci il pallone di testa... È stato difficile entrare in partita, ma allo stesso tempo siamo stati anche noi a non imporci abbastanza nel primo tempo. Loro sono stati implacabili ed hanno segnato due gol. Quando vogliono esserlo sono spaventosi, ma noi aspiriamo ad essere i migliori in Premier League".