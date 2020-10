Arsenal, retroscena Ozil: ha ricevuto bonus fedeltà da 9 milioni per i suoi anni nel club

Quasi 9 milioni di buoni motivi per non andare via dall’Arsenal nella finestra di mercato appena conclusa. Sarebbero questo, a vederci male, una delle spiegazioni per le quali Mesut Ozil non ha scelto di andare via dai Gunners. Come riferisce il The Athetic, il trequartista tedesco avrebbe ricevuto un “bonus fedeltà” per la sua permanenza pluriennale col club di Londra.

Ozil: quasi 9 milioni di bonus a settembre

Da quanto si apprende, a fine settembre Ozil avrebbe ricevuto un bonus da 8.8 milioni di sterline per essere rimasto molti anni in maglia Arsenal. Un bonus fedeltà dato che il giocatore è nel club dal 2013. Secondo il The Athetic, proprio questo incentivo sarebbe stato tra i motivi che hanno spinto Ozil a scegliere di rimanere a Londra rifiutando il trasferimento nei mesi scorsi.

Il club avrebbe voluto rescindere il contratto o cedere il tedesco che con forza ha fatto valere le sue ragioni pur di rimanere. Questo bonus sembra chiarire se non completamente, almeno in parte la sua scelta…