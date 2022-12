Arsenal, statua di Wenger sarà posta fuori dallo stadio

L'Arsenal installerà una statua dell'ex allenatore dei Gunners Arsene Wenger fuori dallo stadio Emirates. Lo riporta The Telegraph. Secondo il tabloid inglese, la scultura potrà essere installata nei pressi dello stadio già nel 2023. I dirigenti del club desideravano da tempo celebrare in questo modo il manager francese, tuttavia, dopo aver lasciato la squadra nel 2018, Wenger si è rifiutato di assistere alle partite dei "gunners" e solo ieri, 26 dicembre, si è recato allo stadio.Il francese ha assistito al match del Boxing Day di Premier League in cui la squadra di Arteta ha battuto il West Ham. Arsene Wenger è diventato il primo allenatore straniero a vincere il campionato inglese, nonché il primo allenatore straniero che è riuscito a fare "double" con il suo club, ovvero ha vinto sia il campionato che la Coppa in una stagione. Wenger è diventato anche il primo straniero ad essere nominato allenatore dell'anno in Inghilterra.