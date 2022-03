Arsenal, super bonus ai giocatori fino a 500 mila sterline in caso di posto Champions

I Gunners hanno un motivo in più per centrare i primi quattro posti in campionato...

Redazione ITASportPress

Una squadra in ricostruzione ma che grazie a Mikel Arteta potrebbe riprendersi il suo posto tra le big d'Inghilterra. Parliamo dell'Arsenal che dopo un avvio piuttosto a rilento sembra essere assolutamente in lotta per conquistare, alla fine della stagione, un posto in Champions League. Una qualificazione all'Europa che conta che manca dal 2017. Secondo il Daily Mail, la società avrebbe provato ad incentivare il gruppo Gunners con un super bonus per ciascun giocatore che può arrivare addirittura a 500mila sterline in caso di quarto posto in campionato.

Ma c'è di più. Da quanto riportato dal tabloid inglese, alcuni calciatori hanno anche delle particolari clausole nei rispettivi contratti che porterebbero all'automatico incremento del loro ingaggio in caso appunto di Champions League. Una situazione che la società e i giocatori stessi sperano si verifichi e, vista l'attuale posizione in classifica, sembra decisamente probabile.

L'Arsenal è ora quarto con 48 punti ma ben tre sfide ancora da giocare per mettersi in pari con le rivali. Insomma, Arteta e i Gunners hanno le carte in regola per ritornare tra le big d'Europa...