Arsenal, svolta storica: il CEO lascia dopo 14 anni

L’Arsenal ha confermato la notizia, mentre Venkatesham si è detto pronto a lavorare per assicurare al club una transizione “indolore” e “senza soluzione di continuità” in vista dell’arrivo del successore.

Queste invece le parole del presidente dei Gunners Josh Kroenke: “Il board dell’Arsenal sostiene e rispetta la volontà di Vinai di inseguire nuove sfide. Tutti siamo concentrati sulla stagione che è appena iniziata, siamo pronti per affrontare questa delicata successione, ma ci tengo anche a ringraziare Vinai per tutto quello che ha fatto per il nostro club in 14 anni. Vinai sarà per sempre parte della storia dell’Arsenal e sarà sempre il benvenuto all’Emirates”.