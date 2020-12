Arsenal, tifosi allo stadio dopo 9 mesi e la prima richiesta è… Ozil in campo

“Ridateci Ozil”. Forse nessuno si sarebbe mai aspettato una richiesta simile dopo 9 mesi lontano dallo stadio. Eppure, i tifosi dell’Arsenal hanno pensato bene di rivolgere subito un pensiero a chi ha difeso ormai da tantissimi anni la maglia Gunners: Mesut Ozil.

I tifosi vogliono Ozil

Nove mesi di astinenza dallo stadio, e finalmente per il match di giovedì sera in Europa League i tifosi dell’Arsenal, solo alcuni, sono potuti tornare a fare il tifo per la propria squadra del cuore. Con loro, anche la mascotte “salvata” dal licenziamento grazie ad Ozil. Ed è proprio del tedesco che si parla, anche se come noto, non poteva essere in scena nella serata di Coppa per via dell’esclusione dalla lista del torneo, così come per quanto riguarda quella del campionato.

A diventare virale sul web è stato un giovane fan Gunners che ha mostrato senza particolari problemi un cartellone: “Bring back Mesut (Ozil ndr)”. Parole chiare da parte del piccolo tifoso che chiede ad Arteta e al club di ripristinare a tutti gli effetti il calciatore e farlo tornare in campo, magari per risolvere il problema del gol che, almeno nelle sfide di Premier League dell’Arsenal, appare evidente.

Quale sarà la risposta della società? Chissà se basterà il pensiero del piccolo sostenitore…