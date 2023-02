Arsenal, Tomiyasu pazzo di Arteta: “Sa tutto di calcio. Vogliamo la Premier League”

L'ex difensore anche di Serie A ha avuto parole al miele per il tecnico dei Gunners.

Redazione ITASportPress

Intervista a GOAL per il difensre giapponese dell'Arsenal Takehiro Tomiyasu. L'ex calciatore anche di Serie A ha avuto modo di parlare della sua esperienza in maglia Gunners, di mister Mikel Arteta ed in particolare dell'annata che vede la sua squadra al primo posto.

"Interpretiamo meglio il calcio di Mikel. Abbiamo giocatori nuovi ma la cosa più importante è che comprendiamo meglio la sua idea di calcio", ha detto il difensore sulla crescita della squadra col passare delle settimane. "In questa stagione abbiamo capito le sue idee e riusciamo a metterle in pratica. È questa la grande differenza".

Poi Tomiyasu ha speso parole al miele per il suo mister: "È il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Mikel conosce il calcio, sa tutto. Il nostro lavoro consiste è portare in campo quello che ci trasmette".

Sugli obiettivi personali e di squadra, il giapponese ha spiegato di lavorare duro per avere più spazio ma anche di avere importanti ambizioni: "Vincere la Premier League è il sogno più grande di ogni giocatore. Ma abbiamo giocato solo 19 partite adesso ed è troppo presto per parlarne. Dobbiamo giocare partita per partita, come dice Mikel. Dobbiamo provarci e lo faremo. Siamo concentrati".