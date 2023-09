Arsenal-Tottenham, l'esultanza di Saka: prende in giro Maddison! Il gesto dell'attaccante dei Gunners dopo il rigore segnato

Al 54' l'attaccante dei Gunners ha trasformato un calcio di rigore sparando centralmente col mancino, lasciando zero chances di respinta a Vicario che ha soltanto sfiorato il pallone. Per esultare, Saka si è lasciato andare a un gesto che ha acceso qualche polemica. Ha infatti imitato il lancio della freccetta, classica esultanza di James Maddison. Ovvero del suo collega in maglia Spurs.