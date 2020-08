Arsenal trionfa in FA Cup, Arteta rende omaggio a… Guardiola: “Il miglior momento della mia carriera grazie a lui”

Mikel Arteta si gode il suo primo successo da allenatore. L’Arsenal trionfa in FA Cup battendo il Chelsea 2-1. Incredibile vittoria dei Gunners che tornano a sollevare un trofeo dopo tanto tempo. Come riporta Goal, il manager dei londinesi ha avuto parole di grande gratitudine per Pep Guardiola, suo mentore ai tempi del Manchester City.

Arteta: “Non sarei qui senza Pep”

“Penso che sia il giorno più importante della mia vita. Il momento migliore della mia carriera”, ha detto Arteta. “E devo dire grazie a Pep Guardiola. Assolutamente. Lui è stata una figura di assoluto riferimento per me. Ha tutta la mia riconoscenza. Non sarei qui se non fosse stato per lui. La gente si chiedeva cosa avremmo potuto fare in un big match ed eccoci qui. Abbiamo vinto. Lo abbiamo fatto. Avevo un compito, una missione appena arrivato: far capire a tutti che potevamo vincere. Serviva fiducia e abbiamo vinto. Questo successo è il mio primo quindi voglio essere felice e godermelo. I giocatori devono essere orgogliosi di quanto hanno fatto”.

