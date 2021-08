Arsenal, tris Aubameyang. Arteta: “Ha bisogno del pubblico per dare il meglio”

I Gunners vincono il primo match stagionale per 6-0

Netto 6-0 dell'Arsenal in Carabao Cup ai danni del West Bromwich. Un successo che fa morale in casa Gunners dopo la doppia sconfitta in Premier League nelle prime due uscite di campionato. Fa festa anche Mikel Arteta che dopo la gara, come riporta Goal, si è soffermato sul ritorno al gol del suo bomber Pierre-Emerick Aubameyang autore di una tripletta e in ripresa dopo la malaria e il Covid che lo hanno tormentato al termine della passata stagione.