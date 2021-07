Arsenal, Willian fuori forma. I tifosi: “Stessa dieta di Hazard?”

Willian è stato contestato per la sua scarsa forma fisica

Ultimamente i passaggi di giocatori tra Arsenal e Chelsea si sono fatti piuttosto frequenti. L'ultimo caso è quello di Willian. L'esterno offensivo brasiliano doveva essere, sulla carta, l'uomo decisivo con cui provare a fare il salto di qualità. E invece il suo rendimento è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Come se non bastasse, a destare non poco scalpore ci ha pensato la sua condizione fisica. Infatti durante l'amichevole persa per 2-1 contro l'Hibernian, il brasiliano è apparso decisamente fuori forma e sovrappeso. Questo dettaglio ha scatenato l'ironia dei tifosi: infatti c'è chi ha affermato che Willian abbia seguito la stessa dieta di Eden Hazard, facendo riferimento alla scarsa preparazione fisica messa in mostra dal belga nella sua prima stagione al Real Madrid.