Arsenal, Xhaka: “Mai avuto un allenatore come Arteta”

Primo posto in Premier League e grandi risultati. L' Arsenal sogna e lo fa anche per merito di mister Mikel Arteta . La conferma arriva dalle parole del centrocampista Gunners Granit Xhaka che a 20 Min, come riportato anche dal Mirror , ha elogiato l'operato del tecnico ammettendo di non essersi mai trovato a lavorare con un allenatore simile.

"La scorsa stagione abbiamo perso le prime tre partite. Poi alcuni hanno perso la pazienza. Ma ora si vede cosa può succedere se si da del tempo all'allenatore", ha spiegato Xhaka partendo dalle difficoltà dello scorso anno ampiamente superate. "Alla fine, Arteta è diventato allenatore per la prima volta a tutti gli effetti. Lui è speciale. Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera, ma non ce n'è mai stato uno come Arteta. Sembra che pensi solo al calcio 24 ore al giorno. Ha sempre un piano A, un piano B e forse anche un piano Z. Ma è il migliore non solo come tattico, ma anche come persona".