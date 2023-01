Arsenal, Zinchenko: “Appena arrivato ho detto di pensare al titolo. Qualcuno rideva ma…”

Un altro +3 in classifica e, questa volta, in uno scontro diretto. Parliamo dell'Arsenal che ha battuto 3-2 il Manchester United e si è confermato in vetta alla classifica di Premier League. Un risultato che dà ancora maggiore fiducia agli uomini di Arteta. La conferma, con tanto di retroscena, arriva dalle parole alla stampa di Oleksandr Zinchenko che dopo il trionfo ottenuto ha raccontato le sue sensazioni in squadra e quanto detto dal principio, il giorno del suo arrivo nel club.