Arshavin: “Il Barcellona mi voleva ma lo Zenit… chiese Messi”

Andrey Arshavin è sempre stato un calciatore sopra le righe. Estroso sia in campo che fuori dal terreno di gioco. Dopo essersi lungamente raccontato in una serie di interviste in cui ha mostrato tutto il suo lato più “originale”, l’ex attaccante anche della Nazionale russa ha confessato un curioso aneddoto di mercato che avrebbe visto protagonista anche Lionel Messi.

Arshavin: dallo Zenit al Barcellona in cambio di Messi

Colui che è stato anche nominato il miglior calciatore di Russia, nel 2009 passò all’Arsenal per 18 milioni di euro. Ma un anno prima, ci fu un’importante trattativa persino col Barcellona. Era il 2008 e Arshavin era incedibile per lo Zenit San Pietroburgo. Parlando ai microfoni di TV Match, l’ex talento russo ha rivelato: “Non c’era dubbio che sarei stato potuto pagare di più. All’Arsenal sono stato venduto per 18 milioni di euro, mentre il Barcellona mi avrebbe voluto per 15 milioni. Certo, era comunque una cifra importante, ma è stata solo un’offerta estiva”, ha raccontato Arshavin. “So solo che le società si erano parlate ma che nella lettera di risposta dello Zenit c’era scritto che erano pronti a scambiarmi solo per Messi. Questo è quello che hanno detto. Non lo per certo ma mi è stato riferito così. Insomma la loro risposta era che non ero in vendita. Se avessi pagato di tasca mia per andarci? Non lo so”.

Un anno dopo, come noto, il calciatore venne venduto all’Arsenal, club nel quale ha trascorso 5 stagioni nel complesso, salvo poi finire la carriera tra Russia e Kazakistan.