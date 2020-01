Arteta, che scippo a Guardiola: l’Arsenal piomba su Stones

Mikel Arteta non guarda in faccia nessuno. Neppure Pep Guardiola. L’attuale allenatore dell’Arsenal, secondo quanto riferito dal Sun, avrebbe messo nel mirino un calciatore del Manchester City: l’inglese John Stones.

Una sorta di pugnalata al cuore per l’ex collega in maglia Citizens che adesso è diventato come tutti gli altri tecnici un rivale. L’operazione, secondo il tabloid britannico, sarebbe agevolata anche dagli agenti del centrale che sono gli stessi di Arteta. Stones è desideroso di ritrovare la forma migliore in vista degli Europei e l’Arsenal è alla ricerca disperata di uomini per il reparto arretrato per porre fine al problema dei tanti gol subiti. Il difensore potrebbe arrivare anche con la formula del prestito fino a fine stagione. Guardiola permettendo…