Arteta difende Havertz: "Anche io con mia moglie ho avuto difficoltà all'inizio. Se non ti sudi i traguardi, non c'è gusto"

Ambientarsi non è mai facile, anche se si rimane nella stessa città, ma con una maglia diversa. Kai Havertz ha cambiato sponda di Londra, dal Chelsea all'Arsenal, ma non è riuscito a inserirsi immediatamente con la squadra di Arteta. Eppure il tecnico dei Gunners lo ha difeso ampiamente in conferenza stampa dopo la gara vinta 3-1 col Manchester United. Anzi, ha paragonato le difficoltà del giocatore... a quelle vissute da lui con la moglie!