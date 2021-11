Arteta e la foto di Wenger al campo di allenamento: “Quando i giocatori la vedono…”

Il mister dei Gunners spiega la scelta di far installare sulle pareti del campo di allenamento una gigantografia dell'ex manager

La storia dell'Arsenal e quella di Arsene Wenger resteranno per sempre connesse da qualcosa che va ben oltre il semplice rapporto squadra-allenatore. Lo sa bene anche l'attuale tecnico dei GunnersMikel Arteta che, come riporta Goal, in occasione del premiere del documentario dedicato al mister francese ha voluto spiegare il motivo per il quale al suo arrivo aveva fatto installare una gigantografia dell'ex storico collega nei campi di allenamento della squadra.