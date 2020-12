Arteta e Zidane tremano: da Henry a Di Matteo, quando essere stati una bandiera in campo non basta

I recenti risultati di Arsenal e Real Madrid non inducono di certo all’ottimismo, eppure la riconoscenza non è sempre garantita. In passato, tanti allenatori con dei precedenti da calciatore nella stessa squadra hanno pagato con l’esonero gli scarsi risultati. Per questo Arteta e Zidane non possono certo dormire sogni tranquilli.

DI MATTEO

Tutti ricordano Roberto Di Matteo con la Champions League in mano dopo la prima storica vittoria dei Blues nel 2012, eppure l’avventura londinese dell’ex centrocampista era iniziata nel 1996 ed era durata fino al 2002. Chiamato a sostituire Villas Boas nel 2012 sulla panchina del Chelsea, vince l’ambito trofeo che Abramovich inseguiva da anni, ma viene esonerato il successivo novembre dopo un brutto ko contro la Juventus in Champions.

SHEARER

Il grande ex attaccante del Newcastle, Alan Shearer, ha vestito la maglia del Newcastle dal 1996 al 2006 risultando essere il miglior marcatore della storia del club di St’ James Park. Nel 2009 passa alla guida del club, dove viene chiamato per il disperato tentativo di salvare la squadra, senza riuscirci. Dopo 8 giornate in panchina, l’avventura di Shearer al Newcastle vede scorrere la parola fine.

HENRY

Lo storico attaccante francese Henry, ha vestito la maglia del Monaco dal 1994 fino al 1999, anno in cui passò alla Juventus dopo la giovane esperienza monegasca. Dopo una carriera costellata di successi, nel 2018 l’effetto nostalgia riporta il campione francese a Montecarlo, questa volta per guidare la squadra del Principato. 20 partite con un bottino misero di 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte segnano la fine dell’esperienza da allenatore del Monaco per Henry.