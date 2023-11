Arteta fa la squadra di futsal: “Messi lo prenderei sicuro, i due Ronaldo e…”

"Calcio a cinque? Ok, per primo sceglierei sicuramente Messi. Non ho giocato con lui né l'ho allenato, ma secondo me è stato il giocatore più influente nella storia del calcio". È con queste parole che l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha risposto ad una richiesta alquanto "fantascientifica", cioè quale sarebbe la sua squadra a cinque. Il tecnico non ci ha pensato due volte e messo il fuoriclasse argentino davanti a tutti.