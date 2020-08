Arthur, addio strappalacrime al Barcellona: “Sono cresciuto come giocatore e come uomo. Grazie di tutto”

Un ultimo messaggio prima di voltare pagina e dare inizio alla nuova esperienza con la Juventus. Arthur, centrocampista brasiliano ormai passato dal Barcellona al club bianconero, ha voluto mandare un saluto e un ringraziamento all’ambiente catalano. Non solo il club e suoi compagni, ma tutto il popolo che lo ha accolto con affetto e col quale ha vissuto grandi emozioni.

Arthur: il saluto a Barcellona

“Dirsi addio è sempre difficile, specialmente quando si sei trovato in una città che è diventata subito casa tua”, inizia così il video messaggio di Arthur sulla propria pagina Instagram in cui saluta Barcellona e tutto l’ambiente. “Mi avete insegnato ad essere catalano, una nuova cultura e un nuovo stile. Sono cresciuto come giocatore e come uomo. Lascio un gruppo di calciatori impressionante. Mi sento molto fortunato per aver giocato con loro, ma soprattutto li ringrazio per il loro sostegno da amici, da persone con un cuore enorme. E ringrazio una tifoseria che mi ha conquistato dal primo giorno. Mi riempie d’orgoglio essere culé e aver difeso uno dei simboli più importanti del mondo, che mi ha dimostrato un affetto e un rispetto che non dimenticherò mai. Adesso mi tocca dire addio, però mi porterò dietro per sempre nel mio cuore un pezzo di tutto quello che ho vissuto qui. Grazie di tutto, Barcellona”.