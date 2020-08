Arthur, ma dai: resta fuori dal Camp Nou per non aver fatto test anti Covid

Non c’è pace per il centrocampista del Barcellona Arthur, prossimo all’addio e all’approdo alla Juventus. Per il giocatore, tornato in Catalogna dopo la querelle con la società, altro problema. Il classe 1996 non è stato fatto entrare al Camp Nou per assistere alla gara di Champions League dei blaugrana contro il Napoli per il mancato svolgimento dei test anti-Covid.

Arthur, niente Camp Nou: spedito a casa

Il centrocampista brasiliano, rientrato proprio di recente dalle vacanze trascorse in patria, è stato vittima di una curiosa disavventura capitata qualche minuto prima dell’inizio del match tra i catalani e il Napoli. Arthur, infatti, come riportato da Sky Sport, non è stato fatto entrare Camp Nou per assistere alla sfida. Il motivo? Il mancato svolgimento del test anti-Covid disposto dall’Uefa e indispensabile per la prevenzione di tutto l’ambiente che sarebbe stato presente all’evento. Un’altra serata no per il calciatore che ormai è sempre più lontano da Barcellona.

