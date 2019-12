Arthur racconta: “Eliminazione dalla Champions col Liverpool? Facciamo ancora fatica a parlarne…”

“Il mio arrivo al Barcellona stava per saltare. È stata una trattativa molto complicata. Se alla fine sono riuscito a firmare per il Barça è stato merito del buon rapporto che avevo con il presidente del Gremio e con tutte le persone che c’erano lì. Hanno capito che era il mio sogno”. Parola di Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo,noto semplicemente come Arthur o Arthur Melo calciatore brasiliano del Barcellona.



Il classe 1996 si è raccontato al Mundo Deportivo rivelando alcuni dettagli del suo arrivo in Catalogna ma anche, in ottica calcio giocato, su alcune particolarità della passata stagione e dello spogliatoio.

IN CHAMPIONS – “L’eliminazione in Champions contro il Liverpool? Abbiamo ancora problemi a parlarne, è stato molto difficile e giorni dopo ci siamo chiesti cosa fosse successo e non abbiamo trovato una risposta”. “Devo ammettere che quella gara è stato qualcosa di così inaspettato da non avere alcuna spiegazione. Avevamo reso tutto perfetto, eravamo davvero molto vicini a passare ma non sappiamo cosa sia accaduto e come…”.

MESSI – E poi ecco Lionel Messi, sei volte Pallone d’Oro e vero leader silenzioso nello spogliatoio: “Lionel ha iniziato ad aiutarmi fin dal primo momento in cui sono arrivato nel club. Mi ha persino menzionato in una sua intervista, e per me è stato molto bello. Nello spogliatoio, sono stato anche accolto calorosamente da tutti i giocatori del club. Per quanto riguarda Messi, lo ammiro anche perché non impone mai il suo potere o la sua posizione. Non vuole avere alcun privilegio, vuole essere alla pari con tutti. Questo fa capire che tipo di persona eccezionale sia”.