Arturo Vidal al Newcastle? Tutto dipende da…Allegri

Ma quale Inter. Arturo Vidal potrebbe approdare in Premier. L’ex centrocampista della Juventus è corteggiato da tempo dal Manchester United, ma nel nord-est dell’Inghilterra sta nascendo un nuovo progetto. Precisamente a Newcastle. Da poco infatti la società è stata rilevata da un gruppo degli Emirati Arabi per la cifra di 350 milioni di sterline.

MAX E ARTURO – Il futuro dei due ex bianconeri è strettamente legato. La nuova proprietà avrebbe pensato ad Allegri come l’allenatore del prossimo Newcastle e a centrocampo l’idea è quella di portare il cileno. Allegri e Vidal alla Juventus hanno vissuto momenti sicuramente positivi ed è ancora forte la stima che li lega. Per questo motivo il cileno potrebbe dire no allo United e sposare appieno quello che sembra un progetto molto ambizioso. I tifosi di Newcastle-upon-Tyne, intanto, si sfregano le mani.