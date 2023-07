Marco Asensio è diventato in queste ore ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il calciatore spagnolo è sbarcato a Parigi per far parte del nuovo progetto guidato da Luis Enrique che non vedrà, però, big come Sergio Ramos e Lionel Messi e che deve fare i conti anche con la situazione di Kylian Mbappé. Ma è proprio il nome di Mbappé che è stato chiamato in causa dal neo arrivato a Parigi che ha condiviso sui social una storia che lo vede protagonista proprio con lui.