Ashley Cole, dopo il ritiro c’è…il Chelsea: pronto ad affiancare Lampard

Potrebbe esserci un gradito ritorno in casa Chelsea. Ashley Cole, dopo aver annunciato il ritiro dal mondo del calcio giocato, aspetta solo una chiamata di un suo vecchio amico e collega: Frank Lampard.

Già in passato l’inglese era stato convinto ad unirsi all’attuale allenatore del Chelsea ai tempi del Derby County, e adesso, svestiti i panni del calciatore, i due potrebbero ritrovarsi come allenatore e membro dello staff.

Come riporta il Daily Mail, infatti, il classe ’80 sarebbe pronto a rispondere affermativamente alla chiamata di Lampard. Un ritorno alle origini per l’ex terzino inglese pronto a dare una mano al Chelsea che, in questo avvio di stagione, non è partito esattamente col piede giusto.